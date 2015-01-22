Українці вважають Януковича найбільш негативним політичним діячем за всю історію – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати соціологічного опитування, проведеного в рамках проекту «Національний діалог», були оприлюднені сьогодні під час круглого столу.

Також, серед позитивних історичних постатей, на думку українців, є Богдан Хмельницький (32%), котрий посів друге місце в рейтингу опитування. На третьому місці – князь Володимир Великий (31%), на четвертому - Михайло Грушевський (19%). З сучасних українських діячів найвищу оцінку дістав чинний президент Петро Порошенко, який посідає сьому позицію серед позитивних політичних діячів (10%), а найменше позитивних оцінок – по 2%, - отримали Віктор Ющенко та Віктор Янукович.

Читайте такожБільше половини росіян позитивно ставляться до Сталіна – опитуванняСеред негативних персонажів історії, лідером за результатами опитування є Янукович (54%). За ним ідуть – Йосип Сталін (39,4%), Віктор Ющенко (25,4%), Володимир Ленін (23,1%), Степан Бандера (19,8%).

Слід зазначити, що в опитування були включені 18 історичних діячів різних періодів.

*** Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociologi Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респондентів ( по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410).