У Львові приготували суп часів Голодомору з шишок, гілок і кори (фоторепортаж)

Кожен міг спробувати суп часів Голодомору і відчути, як люди рятувалися від голодної смерті.

Ресторан вуличної їжі у Львові на площі Ринок змінив вивіску на "Непораховані з 1932", де волонтери Української академії лідерства приготували суп часів Голодомору.

Як повідомляє "Радіо Свобода", за словами організаторів, метою акції було донести інформацію про Великий Голод в Україні.

"Ми у кип'ячену воду кинули гілки сосни, шишки, кору дерева. Воно проварюється. Ми дивилися документальні фільми і дізналися від очевидців Голодомору, що в ті страшні роки вони йшли в ліс і збирали все, що можна було їсти", - розповіла волонтер Анна Гавинович.

Кожен міг спробувати суп часів Голодомору і відчути, як люди рятувалися від голодної смерті.

Також у центрі міста відбулася поминальна молитва за жертвами Великого Голоду в Україні, хвилина мовчання, дзвонили у Львові і церковні дзвони.

Сотні людей запалили лампадки пам'яті, з яких були складені карта України та річниця з дня трагедії "85", горіли свічки у вікнах львів'ян.

На акції діти роздавали пшеничні колоски всім бажаючим, а молодь тримала перед собою таблички з назвами селищ, розташованих у Східній Україні, де зараз ще триває війна.

Тоді під час Голодомору 1932-32 років там помирало дуже багато людей. На табличках були написані цифри загиблих саме у цьому населеному пункті.