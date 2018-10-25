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У катакомбах Одеської області відкрили унікальну галерею картин, які світяться в темряві

22:57, 25 жовтня 2018
Суспільство
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Картини написані спеціальною фарбою / фото od-news.com

Як повідомили УНІАН у Біляївській районній державній адміністрації, напередодні відкриття відбулося в катакомбах села Нерубайське. Галерея облаштована в одному з відсіків підземелля, біля Нерубайського музею Партизанської слави.

Зазначається, що в ній представлені 35 робіт відомих місцевих художників. Картини написані спеціальними нечутливими до вологи фарбами, які світяться в темряві.

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За словами голови Біляївської РДА Василя Самокшина, автори виставлених у катакомбах робіт відомі в Україні та за кордоном.

«Усі твори - самобутні та яскраві, а ще вони світяться в темряві. Твори написані спеціальною фарбою, яка «заряджається» від сонячних променів або електричного світла. Цікавий дизайн залу та музичний супровід створюють незвичайну атмосферу», - підкреслив Самокшин.

Ідея проекту належить художницям Біляївського району Марії Василевській і Світлані Ганич, чиї роботи також представлено в галереї.

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Теги: #Одещина#галерея