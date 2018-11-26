Філарет закликав українців об’єднатись та дати відсіч російським «братовбивцям»

Очільник УПЦ КП також звернувся до росіян, закликавши їх «сховати меч та повернутись до свого дому».

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет закликав український народ до згуртованості перед обличчям російської агресії.

Читайте такожВоєнний стан в Україні: що потрібно знати про його введення (інфографіка)

Відповідну заяву патріарха, присвячену інциденту із захопленням Росією українських суден у морі біля окупованої Керчі, було оприлюднено в Facebook.

Філарет, наголосив, що 25 листопада Російська Федерація вчинила відкритий акт агресії проти України, який вже не приховується.

«Український народ може дати лише одну відповідь на цей напад - мужньо протистояти ворогу, ставши на захист рідного краю, на захист своєї державності та свободи», - вказав він.

«Закликаю політиків відкласти суперечки та згуртуватися. Адже якщо ворог зруйнує саму нашу державність - про які посади дбатимете, де будете керувати? Закликаю до єднання все українське суспільство, бо без перемоги не буде ані справжнього миру, ані добробуту, ані щасливого майбутнього для кожного з нас», - заявив патріарх.

«Знову звертаю свій голос до братовбивць - нових каїнів, які називаючи наш народ своїм братом, прийшли в наш дім, щоб проливати кров і поневолювали: отямтеся і припиніть чинити зло! Сховайте меч свій і поверніться до свого дому!», – звернувся очільник УПЦ КП до російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.