Атака Росії: волонтери назвали ім'я ще одного захопленого українського моряка (фото)

25 листопада екіпаж українського судна у відкритому морі був захоплений російським спецназом.

Волонтери фонду "Повернись живим" назвали ім'я ще одного захопленого поблизу Керченської протоки українського моряка.

"31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ". 25 листопада екіпаж українського судна у відкритому морі був захоплений російським спецназом. Мокряк, за нашими даними, також був на борту", - пишуть волонтери на своїй сторінці у Facebook.

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Вони розповіли, що у Криму Роман служив на єдиній українській субмарині. Її захопили росіяни. Але він не зрадив присязі. У 2015 році моряк жив у 15-місному кубрику ракетного катера «Прилуки» в Одесі. На березі місця для нього та інших 14 моряків, які вийшли з півострова, на той час не знайшлося.

Нагадаємо, РФ незаконно захопила три українських катери: малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу". Всього в полоні РФ перебувають 23 українських моряки. Шестеро з них, за офіційними даними, отримали поранення. Відомі імена трьох поранених: Андрій Ейдер (18 років), Василь Сорока (27 років) та Андрій Артеменко (24 роки).