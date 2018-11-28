В Україні спалахнув скандал через зняття заборони полювання на лосів: що ми про них знаємо (відео)

Суд виключив лося з Червоної книги України і дозволив полювання на нього.

Офіційна причина - немає експертного висновку про популяцію тварин в Україні. Востаннє лосів в Україні рахували у 2009 році. Внесли тварину до Червоної книги лише у січні цього року.

Зараз за різними підрахунками в Україні всього від 2 до 6 тисяч сохатих. Для порівняння - в Латвії - 16 тисяч, в Білорусі - 40 тисяч, а в Польщі - 30 тисяч.

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Лось - один з найбільш ласих трофейних мисливських видів в Україні.

При полюванні на лося мисливці зазвичай влучають тварині в шию, груди чи живіт. Після цього поранена тварина довгий час тікає від мисливців і собак. Вони можуть годинами переслідувати сохатого за кривавими слідами. Коли сили залишають лося, він лягає і стікає кров'ю в очікуванні своїх катів. Коли лося знаходять - знесиленій тварині стріляють за вухо або перерізають горло.

Популяція лосів дуже важко відновлюється. Зазвичай самиця лося народжує лише одне лосеня, вагітність триває 8 місяців. Ці тварини зазвичай моногамні і протягом життя вірні лише одному партнеру.

У багатьох європейських країнах полювання на лося суворо заборонено.

В Україні лосів вбивають по кілька сотень щороку.