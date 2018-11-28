Керченського стрілка кремували і поховали під чужим прізвищем

Похорон відбувся два тижні тому.

Керченського стрілка Владислава Рослякова, який влаштував 17 жовтня масову бійню в політехнічному коледжі в Керчі, кремували і поховали під чужим прізвищем.

Про це виданню «360» розповіло джерело в правоохоронних органах.

Відзначається, що після трагедії люди, які співчували матері Рослякова, почали збір коштів на похорон 18-річного студента і написали жінці листа, в якому висловили співчуття.

Читайте також"Росляков діяв один": в СК РФ відзвітували про розслідування Керченської трагедії

У листі Владислава назвали «жертвою життєвих обставин», а жінці бажали не опускати руки і "терпляче нести цей важкий хрест».

Загалом для Рослякової зібрали 101 тисячу рублів. За даними джерела, адресат отримав зібрані кошти, і вони пішли за призначенням.

За деякими даними, після трагедії в коледжі жінка на місяць потрапила до лікарні, а після – вийшла на роботу і почала жити в орендованій квартирі.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада стало відомо, що тіло четвертокурсника Владислава Рослякова досі не поховано.

Раніше повідомлялося, що всі 20 осіб, які загинули внаслідок вибухів і стрілянини в коледжі, поховані. Непохованими залишався тільки сам Росляков.

Також повідомлялося, що мати студента працює санітаркою в місцевому онкодиспансері, але не виходить на роботу з моменту трагедії.