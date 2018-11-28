Керченського стрілка кремували і поховали під чужим прізвищем
Керченського стрілка Владислава Рослякова, який влаштував 17 жовтня масову бійню в політехнічному коледжі в Керчі, кремували і поховали під чужим прізвищем.
Про це виданню «360» розповіло джерело в правоохоронних органах.
Відзначається, що після трагедії люди, які співчували матері Рослякова, почали збір коштів на похорон 18-річного студента і написали жінці листа, в якому висловили співчуття.
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У листі Владислава назвали «жертвою життєвих обставин», а жінці бажали не опускати руки і "терпляче нести цей важкий хрест».
Загалом для Рослякової зібрали 101 тисячу рублів. За даними джерела, адресат отримав зібрані кошти, і вони пішли за призначенням.
За деякими даними, після трагедії в коледжі жінка на місяць потрапила до лікарні, а після – вийшла на роботу і почала жити в орендованій квартирі.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада стало відомо, що тіло четвертокурсника Владислава Рослякова досі не поховано.
Раніше повідомлялося, що всі 20 осіб, які загинули внаслідок вибухів і стрілянини в коледжі, поховані. Непохованими залишався тільки сам Росляков.
Також повідомлялося, що мати студента працює санітаркою в місцевому онкодиспансері, але не виходить на роботу з моменту трагедії.