Блокпост та перевірка документів: журналісти розповіли про початок воєнного стану у Бердянську

Перед містом Бердянськ стоїть блокпост, який зупиняє автомобілі і перевіряє документи.

На в'їзді до Бердянська стоїть блокпост, який зупиняє автомобілі, а правоохоронці перевіряють документи у громадян.

Як розповів кореспондент телеканалу «Прямий», сьогодні на вулицях Бердянська з'явились посилені наряди національної поліції полку особливого призначення. Вже завершилась сесія міської ради, де окрім звичайних питань, мер міста порушив питання і воєнного стану.

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"При собі потрібно мати документ, який засвідчує особу і бути готовим до того, що у правоохоронних органів є право перевіряти ці документи. І можливо особисті речі", - повідомили в раді.

"Можу сказати, що сьогодні ми відчули це на собі, адже правоохоронці підходили до нас, цікавились з якого ми каналу, звідки ми приїхали. Перевіряли наші документи, навіть фотографували їх", - розповів кореспондент Юрій Петрушевський.

Окрім того, перед містом Бердянськ з'явився блокпост, який зупиняє автомобілі і теж перевіряє документи.

"Сьогодні у нас була можливість поспілкуватись з керівництвом Бердянського порту. Вони розповіли, що вони теж перейшли на посилену охорону, але своїми силами, вони не запрошували для цього запорізьких правоохоронців. Єдина проблема, яка є декілька місяців у Бердянському порту - Кримський міст, через який Бердянськ втрачає гроші", - додав кореспондент.

"Більш проблематичною ситуацією у нас є проблема з Керченською протокою. Де на даний час стоїть чотири наших судна з 23 числа. Все інше, як працювало так і працює", - сказав начальник адміністрації Бердянського морського порту Олександр Барчан.