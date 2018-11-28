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Блокпост та перевірка документів: журналісти розповіли про початок воєнного стану у Бердянську

18:55, 28 листопада 2018
Суспільство
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Порт у Бердянську зазнає збитків через дії російських окупантів / фото УНІАН

Як розповів кореспондент телеканалу «Прямий», сьогодні на вулицях Бердянська з'явились посилені наряди національної поліції полку особливого призначення. Вже завершилась сесія міської ради, де окрім звичайних питань, мер міста порушив питання і воєнного стану.

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"При собі потрібно мати документ, який засвідчує особу і бути готовим до того, що у правоохоронних органів є право перевіряти ці документи. І можливо особисті речі", - повідомили в раді.

"Можу сказати, що сьогодні ми відчули це на собі, адже правоохоронці підходили до нас, цікавились з якого ми каналу, звідки ми приїхали. Перевіряли наші документи, навіть фотографували їх", - розповів кореспондент Юрій Петрушевський.

Окрім того, перед містом Бердянськ з'явився блокпост, який зупиняє автомобілі і теж перевіряє документи.

"Сьогодні у нас була можливість поспілкуватись з керівництвом Бердянського порту. Вони розповіли, що вони теж перейшли на посилену охорону, але своїми силами, вони не запрошували для цього запорізьких правоохоронців. Єдина проблема, яка є декілька місяців у Бердянському порту - Кримський міст, через який Бердянськ втрачає гроші", - додав кореспондент.

"Більш проблематичною ситуацією у нас є проблема з Керченською протокою. Де на даний час стоїть чотири наших судна з 23 числа. Все інше, як працювало так і працює", - сказав начальник адміністрації Бердянського морського порту Олександр Барчан.

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Теги: #бердянськ#воєнний стан