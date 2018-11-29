У Чернівцях понад 100 людей блокували президію міськради, вимагаючи звільнення головного лікаря пологового будинку

Учасники акції протесту звинувачували медика у перевищенні службових повноважень та корупції.

У Чернівцях вранці понад 100 місцевих жителів заблокували президію в сесійній залі міської ради, вимагаючи звільнення головного лікаря міського пологового будинку №1 Дмитра Манчуленка.

Як передає кореспондент УНІАН, обурені мешканці сьогодні вранці організували акцію протесту в ратуші у зв’язку з тим, що, на їхню думку, Манчуленко перевищує службові повноваження.

Вони заявляють про численні порушення, які вчинив медик, а також звинувачують його у корупції.

Водночас учасників протесту обурила ситуація із звільненням заступника головного лікаря пологового будинку №1 Владислава Гошовського. Так, 21 листопада Манчуленко видав наказ про звільнення свого підлеглого «у зв’язку зі скороченням штатної кадрової одиниці». Гошовський вважає цей наказ незаконним.

Група жителів міста, яка підтримує Гошовського, зареєструвала електронну петицію з вимогою покарати Манчуленка, звільнивши його із посади головлікаря. Ця петиція за одну добу набрала понад 270 голосів із 250-ти необхідних.

Сьогодні на розгляд чергової сесії міськради винесли питання про винесення догани Дмитру Манчуленку у зв’язку зі скандальною ситуацією, яка виникла в медичному закладі. Проте учасників акції протесту обурило таке формулювання, тому вони заблокували президію сесійної зали, вимагаючи рекомендувати секретарю міської ради Василю Продану звільнити медика із займаної посади.

Після понад двогодинних емоційних дискусій у сесійній залі, депутати 22-ма голосами підтримали рішення міськради у редакції «рекомендувати секретареві міськради Продану В.С. звільнити Манчуленка Дмитра Георгійовича з посади головного лікаря пологового будинку №1». Шестеро депутатів не голосували.

На даний момент роботу сесії міськради розблоковано.