Конфлікт на Азові: полоненим морякам виплатять по 50 тисяч гривень

Міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що правова підтримка бранців забезпечуватиметься на міжнародному та національному рівнях.

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про надання по 50 тис. грн кожному із взятих Росією в полон українських військових моряків.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Полторака у Facebook.

"За дорученням президента України Петра Порошенка, щойно підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада 2018 року", - йдеться у дописі.

Полторак додав, що напередодні в Одесі представники Командування Військово-морських сил України провели зустріч з родичами та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань.

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Міністр зауважив, що юридичними службами Міноборони, Генерального штабу та Командування ВМС забезпечено координацію з офісом уповноваженої Верховної Ради з прав людини, профільними центральними органами виконавчої влади, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об’єднаннями та волонтерами - Українською Гельсінською спілкою з прав людини, "Крим-SOS", Медійною ініціативою за права людини та іншими.

Зокрема, йдеться про правову підтримку українських військових моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості щодо стану військовополонених, а також заходів, які вживаються українською стороною з метою повернення наших воїнів додому.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. За даними СБУ, російський винищувач Су-30 і розвідувально-ударний вертольот Ка-52 випустили по українським кораблям 4 ракети.

Усі 24 моряків, які перебували на суднах, потрапили після штурму російським спецназом у полон. Троє з них поранені. Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених моряків вивезли з Криму до московського СІЗО "Лефортово".