Конфлікт на Азові: полоненим морякам виплатять по 50 тисяч гривень
Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про надання по 50 тис. грн кожному із взятих Росією в полон українських військових моряків.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Полторака у Facebook.
"За дорученням президента України Петра Порошенка, щойно підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада 2018 року", - йдеться у дописі.
Полторак додав, що напередодні в Одесі представники Командування Військово-морських сил України провели зустріч з родичами та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань.
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Міністр зауважив, що юридичними службами Міноборони, Генерального штабу та Командування ВМС забезпечено координацію з офісом уповноваженої Верховної Ради з прав людини, профільними центральними органами виконавчої влади, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об’єднаннями та волонтерами - Українською Гельсінською спілкою з прав людини, "Крим-SOS", Медійною ініціативою за права людини та іншими.
Зокрема, йдеться про правову підтримку українських військових моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості щодо стану військовополонених, а також заходів, які вживаються українською стороною з метою повернення наших воїнів додому.
Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.
У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
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Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. За даними СБУ, російський винищувач Су-30 і розвідувально-ударний вертольот Ка-52 випустили по українським кораблям 4 ракети.
Усі 24 моряків, які перебували на суднах, потрапили після штурму російським спецназом у полон. Троє з них поранені. Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених моряків вивезли з Криму до московського СІЗО "Лефортово".