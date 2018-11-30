Секс-скандал і курячі лапки: ЗМІ розповіли про боротьбу за вплив на керівництво Держбюро розслідувань

Затримано організатора скандалу про «харрасмент і курячі лапки», який мав вплинути на керівництво ДБР.

Політтехнолога Володимира Петрова затримано. Він проведе ніч в ізоляторі тимчасового утримання на Подолі в Києві. Про це повідомив 29 листопада інтернет-виданню "Страна" його адвокат Клим Веремійчук.

Веремійчук повідомив, що його підзахисного затримали за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) і ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Адвокат зазначив, що, виходячи з документів, які є у нього, затримання Петрова пов'язане зі справою про секс-скандал за участю заступника начальника департаменту захисту економіки Нацполіції, цивільного чоловіка заступника голови Держбюро розслідувань (ДБР) України Ольги Варченко - Олександра Варченка.

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Він також сказав, що 29 листопада проведено "близько п'яти обшуків" і жодного не було отримано дозволу судді. За його інформацією, більше нікого не затримували.

7 листопада 2018 року в Facebook почав поширюватися допис студентки Наталії Бурейко, де вона скаржилася на погрози з боку Варченка, з яким, за її словами, була знайома віртуально. Співрозмовник, що називав себе впливовим співробітником правоохоронних органів, писав, що у разі відмови дівчини від інтиму у неї та її родичів можуть виникнути проблеми.

Через кілька годин її допис лайкали, в тому числі боти з бразильської пропискою, наганяючи тисячі переглядів. "Пікантною" частиною було те, що "неуспішний коханець" в рамках погроз надіслав дівчині коробку курячих лап і попередження, що вона повторить долю Катерини Гандзюк.

Варченко заявив, що на його родину почалася інформаційна атака і що хакери створили підроблений аккаунт з його фото. Дружина поліцейського Ольга Варченко, заступник голови ДБР, припустила, що справжньою метою провокаторів є вона.

Нацполіція почала перевіряти, чи її співробітник причетний до сексуальних домагань, а прокуратура відкрила кримінальне провадження та передала до СБУ.

8 листопада Бурейко опублікувала пост з вибаченнями: "Я не мала жодних підстав вважати, що мені погрожував саме Олександр Варченко, а не хтось інший", – написала вона.

Петров в Facebook заявляв, що після цього скандалу "ДБР можна закривати". За його словами, ДБР – "чергова мусорская контора, створена під чисто мусорський бєспрєдєл, але вже під новою вивіскою".

29 листопада "Страна" повідомила про затримання Петрова. За її даними, у справі проходять два блогера Василь Крутчак і Олександр Барабошко, у яких також відбулися обшуки. Бурейко повідомила виданню, що за використання її аккаунта в Facebook їй обіцяли заплатити 1500 грн, але грошей вона не отримала.

Юрист, експерт антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов в Facebook з посиланням на джерела повідомив, що до організації скандалу можуть бути причетні нардепи від Блоку Петра Порошенка.

За інформацією Newsroom в Telegram, який ведуть українські журналісти Тетяна Ніколаєнко і Оксана Денисова, Петров організував скандал "на замовлення кількох впливових чоловіків".

Вони також опублікували розклади, які, на їхню думку, призвели до такої ситуації.

«В результаті чергового «договорняка» на Банковій посаду голови ДБР отримав Роман Труба, який претендував лише на посаду заступника голови. Його пролобіювала група Олександра Турчинова і Сергія Пашинського. Посаду заступника голови ДБР отримала Ольга Варченко, вона ж знайома депутата від БПП Олександра Грановського. Організатори цієї нехитрої шахматки були впевнені, що Труба буде їх ручним інструментом, але помилилися як і з Володимиром Гройсманом».

«Одна з версій від народних депутатів, причетних до розділу пирога: нібито Трубу через дружину знайшли два депутата з ігорно-лотерейної колоди БПП і пообіцяли зробити самостійним гравцем. Олександр Лємєнов, який очолює одну з комісій ДБР, відверто пише про Олександра Третьякова і Гліба Загорія», - повідомляє «Newsroom».

"Вони йому сказали, що скоро Петра не буде, а єдиний чоловік, який залишиться обраним на 5 років – це Луценко. Дали йому грошей, і він повівся. А потім принесли цей подарунок Луценку, а він сказав: а навіщо це мені. Несіть назад, де взяли", - розповідає депутат з коаліції, причетний до подій.

За даними журналістів, в кінці серпня директор ДБР скасував призначення 27 керівників регіональних представництв, які були відібрані конкурсною комісією, де більшість належала б Арсену Авакову. Після свого спонтанного брифінгу, про який не знала навіть його заступник Ольга Варченко, Труба перестав відповідати на дзвінки від високопоставлених осіб, зокрема, і Сергія Пашинського, Ігоря Щербини (який його і запропонував) і навіть приймальні Олександра Турчинова.

«Люди, які давно знають Трубу, припускали, що він образився за те, що його не призначили на керівні посади і пішов на демарш. За ще однією з версій, до цього рішення доклало руку керівництво НАБУ, з яким керівник ДБР уклав меморандум про співпрацю, хоча НАБУ повинно бути підслідним новому слідчому органу. Чому так – бо директора нібито записали на хабарі за успіх на конкурсі і повісили на гачок», - пише «Newsroom».