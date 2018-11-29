У ГПУ підтвердили затримання політтехнолога Петрова в рамках справи про "погрози" студентці Бурейко

Крім того, у справі щодо нібито погроз заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка на адресу студентки Наталії Бурейко з’явився ще один потерпілий – журналіст.

У Генпрокуратурі підтвердили, що сьогодні було проведено обшуки та затримано політтехнолога Володимира Петрова в рамках розслідування справи за заявою київської студентки Наталії Бурейко про нібито погрози з боку заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка.

Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Читайте також"Секс-скандал" довкола нібито чиновника МВС: студентка Бурейко зникла - ЗМІ

Зокрема, у відомстві зазначили, що слідчим управлінням УСБУ у Києві та області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо, впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу (ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України).

У рамках розслідування цього провадження головною військовою прокуратурою затримано громадянина П. за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 163 ККУ (порушення таємниці листування, телефонних розмов тощо) та ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).

Читайте такожРідні студентки Бурейко, яка скаржилася на нібито домагання чиновника МВС, її не розшукують – поліція

У ГПУ також зазначили, що один з потерпілих внаслідок вчинення вказаного злочину - “відомий український журналіст”. Інших подробиць та імен в Генпрокуратурі не називають, посилаючись на проведення невідкладних слідчих дій.

Однак, від джерел УНІАН у Генпрокуратурі стало відомо, що затримано політтехнолога Володимира Петрова.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада студентка НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому заявила про нібито домагання та погрози з боку Варченка, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися по допомогу.

Вона стверджувала, Варченко нібито дізнався про неї все, включно з адресою її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

Читайте також"Я не мала права": студентка Бурейко вибачилася за звинувачення чиновника МВС у домаганнях і переслідуванні

Своєю чергою заступник начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції заявив, що став жертвою «інформаційної атаки», і пов'язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Згодом Бурейко у Facebook написала, що їй погрожував не Варченко, а невідомі з метою його дискредитації, й вона нібито стала жертвою шахраїв й мимоволі взяла участь у «брудній інформаційній кампанії».

Після цього справу за заявою студентки передали до військової прокуратури.