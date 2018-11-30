Вінницька міськрада звернулась до громад міста та України підтримати рішення синоду Вселенського Патріархату про Томос та не піддаватись на можливі провокації

Депутати Вінницької міської ради прийняли звернення до територіальної громади міста та міських рад інших обласних центрів і міст обласного значення із проханням не піддаватись на провокації, які можуть виникати в зв'язку з рішенням синоду Вселенського Патріархату.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради , відповідне звернення депутати підтримали сьогодні під час чергової сесії.

«Вінничани є толерантною і сильною, на мою думку, територіальною громадою, і в даному випадку ми повинні дійсно зберігати спокій. Головне, щоб ця толерантність була присутня і в релігійних питаннях також. Для нас важливо, щоб не лише у Вінниці, а й у всій Україні ці всі процеси пройшли мирним шляхом», - сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

На думку депутатів, не виключено, що певні деструктивні сили будуть чинити спроби дестабілізувати ситуацію в державі на користь держави-агресора – Російської Федерації та закликають не піддаватись на жодні провокації та не допускати захоплення храмів або інших культових споруд.

“Україна – це канонічна територія Вселенського Патріархату. І церкву у нашій державі не повинні використовувати в кремлівських кабінетах з метою насадження «руського міру». Канонічна православна церква, незалежна від держави-агресора, - Російської Федерації, - важливий фактор незалежності та суверенності нашої держави. Разом з тим, ми розуміємо, що Україна є багатоконфесійною країною, тому досягнення релігійної злагоди та миру – це важливе завдання та велика цінність. Не виключено, що на тлі цих знакових подій для українського православ’я деструктивні сили спробують цим скористатися задля дестабілізації ситуації на користь «руського міру». Важливо не піддаватись на провокації та не допускати насильницьких дій щодо захоплення храмів, інших культових споруд. Справжня християнська ідеологія суперечить жодним проявам агресії та насильства. Очевидно, що влада не повинна втручатися у внутрішні церковні справи, але забезпечити спокій та порядок у своїх громадах – це її прямий обов’язок”, - сказано у зверненні.

Депутатський корпус також висловив сподівання, що в незалежній Україні в найкоротші терміни буде своя незалежна церква, що зміцнить релігійну свободу та міжконфесійний мир.