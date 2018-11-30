этот материал доступен на русском

Сокира і сотня голок в кишені: одеськими вулицями розгулював п'яний неадекват

18:47, 30 листопада 2018
Суспільство
455 0
Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти / фото прес-служба поліції Києва

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області.

«Сьогодні, близько 5-ї години ранку, інспектори отримали повідомлення, що по вулиці Катериненській ходить підозрілий громадянин у нетверезому стані, поводить себе неадекватно та може становити загрозу іншим», - йдеться у повідомленні.

фото прес-служба поліції Києва

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти, однак йому це не вдалося. Чоловікові було запропоновано провести поверхневу перевірку, але громадянин відмовився у грубій формі й почав поводити себе агресивно.

Чоловіка затримали із застосуванням фізичної сили та доставили до відділку поліції для встановлення особи.

У 27-річного порушника правоохоронці виявили саморобну сокиру та велику кількість медичних голок. Затриманий відмовився пояснювати для чого йому ці всі предмети.

фото прес-служба поліції Києва

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса