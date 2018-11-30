Сокира і сотня голок в кишені: одеськими вулицями розгулював п'яний неадекват

Правоохоронці затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили.

В Одесі затримали п'яного 27-річного чоловіка, який розгулював вулицями міста з сокирою і сотнею медичних голок в кишені.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції області.

«Сьогодні, близько 5-ї години ранку, інспектори отримали повідомлення, що по вулиці Катериненській ходить підозрілий громадянин у нетверезому стані, поводить себе неадекватно та може становити загрозу іншим», - йдеться у повідомленні.

Побачивши поліцейських, чоловік спробував втекти, однак йому це не вдалося. Чоловікові було запропоновано провести поверхневу перевірку, але громадянин відмовився у грубій формі й почав поводити себе агресивно.

Чоловіка затримали із застосуванням фізичної сили та доставили до відділку поліції для встановлення особи.

У 27-річного порушника правоохоронці виявили саморобну сокиру та велику кількість медичних голок. Затриманий відмовився пояснювати для чого йому ці всі предмети.