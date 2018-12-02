Хіт "Плакала" від Kazka і запальні танці з Монатіком: як у Києві пройшла премія "M1 Music Awards" (фото, відео)

Співаком року став Олег Винник, а нагороду "Співачка року" забрала Настя Каменських.

У суботу, 1 грудня в Київському Палаці спорту пройшла церемонія нагородження головної музичної премії України "M1 Music Awards 2018", яку відвідали топові артисти української музичної сцени.

Захід розпочався з червоної доріжки, де зірки могли похизуватися своїми яскравими та оригінальними вечірніми нарядами. Першопрохідцем на червоній доріжці став співак з Греції Андреас. За ним стали з'являтися "мастодонти" українського шоубізнесу. Один за другим на доріжку вийшли група "А. Р. М. І. Я", телеведучий Олександр Педан, солістка групи "Пара Нормальних" Анна Добриднєва, продюсер Ірина Горова, група "Время и Стекло", Mozgi, The Hardkiss, Melovin, "Антитіла", Kazka, NK, Maruv і багато інших.

Сам же концерт ведучі почали зі слів про захоплених Росією в полон українських моряків.

Читайте такожБез білизни і з накладками в зубах: Настя Камєнських шокувала мережу новим чином

"Ми виступаємо зараз на концерті в той час, коли в країні оголошено воєнний стан. Наші моряки знаходяться в полоні. Ми завжди підтримуємо і подумки знаходимося зараз поруч з ними. Шкода, що їх немає поруч з нами. Повертайтеся живими! Слава Україні!" – повідомляє кореспондент УНІАН.

Отже, першою свій номер представила на сцені Настя Каменських, вона ж NK. Співачка з'явилася на сцені в обтислому фіолетовому боді і високих чорних ботфортах і виконала кілька своїх хітів "Ломала", "Попа как у Ким", "Peligroso" і "Тримай". Дівчина як завжди епатувала публіку відвертими танцями і вже першим виступом цього вечора змусила зал голосно аплодувати і кричати.

За нею на сцені з'явився Олександр Пономарьов, який виконав свій хіт "Неймовірна".

Після цього на глядачів чекав приємний сюрприз, адже на сцені з'явилася вже культова українська група "Время и Стекло". Після того як група виконала свою нову "Песню про лицо", на сцені з'явився Діма Монатік зі своїм хітом "То, от чего без ума". Потім Надя Дорофєєва знову вийшла на сцену і "розкачала" зал ще однією піснею на цей раз в дуеті з Монатиком. До речі, на цей раз соліст групи "Время и Стекло" Позитив не залишився осторонь, а виконав пісню разом з ними.

Тут, до речі, не можна не відзначити роботу організаторів, адже вони створили приголомшливе шоу, здатне змагатися з виставами світового рівня. Кожен номер виконувався на тлі найбільш масштабних декорацій і супроводжувався різноманітними світловими ефектами.

Один за одним на сцені з'являлися Ірина Білик, гурти The Hardkiss і Mozgi. За ними вийшов співак Alekseev, чий номер запам'ятався дуже цікавим світловим рішенням, коли світлом по черзі вихоплювали окремі пари танцюристів, завдяки чому виходив ефект маятника.

Після на глядачів чекали виступи Alyosh'і, групи "Антитіла", Нікіти Ломакіна (Nikita Lomakin), Олі Цибульської та групи Kadnay.

Одним з найбільш видовищних в цей вечір завдяки ефектним танцям став номер співачки Maruv. Складно повірити, що ця дівчина дійсно з України, коли вона без найменшого акценту співає чистою англійською мовою та так уміло, "по-західному" епатує публіку.

За нею на сцену вийшла Мішель Андраде зі своїм новим синглом - Hasta la Vista.

А ось після неї на сцені нарешті з'явилася група, чий виступ у той вечір, напевно, чекали більше за всіх інших. Kazka, яка стала "Проривом року", виконала свій відомий хіт "Плакала" у супроводі ніжного відеоряду і великої кількості дівчат, які з'явилися на сцені в кінці номера, що нагадало глядачам кліп на головний хіт групи.

Завершився концерт виступом Тіни Кароль, яка в цьому році виконала ще й роль музичного продюсера премії.

Крім концерту, де свої номери представили топові артисти України, в цей вечір також відбулася церемонія нагородження кращих з кращих. Заповітні статуетки отримали ті, хто яскраво проявив себе в цьому році. Варто відзначити, що публіка дуже тепло приймала всіх артистів в цей вечір: глядачі партеру весь час схоплювалися на ноги й бігли вперед, щоб краще роздивитися улюблених виконавців. Але щойно в номінації оголошували ім'я Олега Винника - зал вибухав несамовитими криками. І неважливо, що в номінації " співак року з Вінником змагався сам Діма Монатік, який забрав цю премію в минулому році. Доля призу в цьому році була вирішена. Щоравда, сам співак, на жаль, на премії не з'явився, адже в цей час був зайнятий в якості судді на іншому телепроекті.

Повний список переможців:

Премія "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" - Тіна Кароль;

"Прорив року" - Kazka;

"Золотий Грамофон" - Мішель Андраде;

"Червона рута" - Олександр Пономарьов;

"Хіт року" - Kazka - "Плакала;

"Проект року" - MONATIK & Надя Дорофєєва – "Глубоко...";

"Dance parade" - MARUV & BOOSIN – Drunk Groove;

"Гурт року" - "Время и Стекло";

"Співак року" - Олег Винник;

"Співачка року" - NK (Настя Каменських);

"Кліп року" - NK - "Это моя ночь".

Нагадаємо, раніше УНІАН підготував для вас добірку найгучніших концертів грудня в Києві.