У зверненні юрфірм до ВР на підримку законопроекту Порошенка про адвокатуру побачили слід АП

Звернення юрфірм до ВРУ про підтримку законопроекту Порошенка про адвокатуру є неприкритим тиском з боку Адміністрації президента.

Адвокат Євген Солодко вважає, що звернення понад 20 провідних юридичних фірм до депутатів Верховної Ради з проханням підтримати законопроект президента Петра Порошенка про адвокатуру та адвокатську діяльність № 9055, яке розсилається Адміністрацією Президента, є неприкритим тиском.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Це ненормально, це тиск в неприкритій формі. При цьому, Адміністрація Президента робить вигляд, що НААУ (Національна асоціація адвокатів) не існує і її думкою принципово не цікавиться. Більш того, навіть поверхневий погляд на компанії, які підписали звернення, свідчить про те, що держава в тому чи іншому вигляді є їх клієнтом або колишні працівники/партнери цих компаній є публічними особами держави", - вважає він.

За його словами, в якості основного провідника законопроекту 9055, виходячи з дій і заяв, обрана Адміністрація Президента.

"Тільки неясно, це позиція всієї асоціації або окремих її членів, які діють від її імені. При цьому профільна професійна асоціація адвокатів безсовісно залишена поза цього законопроектного процесу", - підкреслив юрист.

Як повідомляли Українські Новини, Рада адвокатів закликала парламент не приймати законопроект №9055 під впливом маніпуляцій.

Член Європейської комісії за демократію через право ( "Венеціанської комісії"), голова правління громадської організації (ГО) "За демократію через право" Марина Ставнійчук заявила, що запропонований до розгляду Верховної Ради України, Адміністрацією Президента законопроект №9055 про адвокатську діяльність містить загрози втрати гарантованих прав на незалежність адвокатури та адвокатського самоврядування.