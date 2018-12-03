У Миколаєві чоловік звинувачує медиків у смерті своєї дружини і новонародженого сина (відео)

Медики виправдовуються - це було ускладнення, яке ні передбачити, ні запобігти йому не могли.

У Миколаєві дитина загинула під час пологів, в 27-річної жінки серце зупинилося через кілька днів у реанімації. Чоловік, який водночас втратив довгоочікуваного сина і дружину, звинувачує лікарів у недбалості.

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Медики виправдовуються - це було ускладнення, яке ні передбачити, ні запобігти йому не могли.

Чоловік каже, що йому досі не віриться, що тепер в ньго немає ні дружини, ні дитини. Він каже, що вагітність проходила нормально, але на 38-й тиждень в неї почалися сильні болі в спині. Чоловік запропонував зробити дружині кесарів розтин. Утім пологи почалися на наступний день. Коли їй стало зовсім зле, лікарі зробили кесарів розтин, але хлопчик був мертвий. А породілля померла через кілька днів, так і не прийшовши до тями.

У жінки виявилася емболія навколоплідними водами - вони потрапили у кровоносну систему жінки і вразили її організм миттєво. Це лише попередній діагноз. Остаточну причину смерті встановить розтин, кажуть в поліції. Там уже відкрили відразу два кримінальних провадження.