На Київщині жінку засудили до 5 років за вбивство своєї новонародженої дитини

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Слідством установлено, що у травні поточного року породілля, перебуваючи за місцем свого проживання, народила дитину. Одразу після пологів жінка перервала пуповину, після чого обмотавши ковдрою свою новонароджену дитину, викинула її до вигрібної ями.

«Горе-матір нікого не повідомила про те, що в неї стались пологи, з метою приховання факту вбивства своєї дитини. Смерть новонародженої дитини наступила внаслідок механічної асфіксії», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМешканка Житомира, що викинула новонароджене немовля на смітник, отримала умовний термін (фото, відео)У прокуратурі дії обвинуваченої кваліфікували за ст.117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України.

Крім того, з’ясовано, що у травні 2014 року жінка вже була засуджена за аналогічний злочин.

«За результатами судового розгляду суд у повній мірі підтримав позицію прокуратури щодо застосування до обвинуваченої максимальної міри покарання, яка передбачена санкцією вищевказаної статті, та засудив жінку до 5 років позбавлення волі», - додали у відомстві.

Ообвинувачення в суді підтримувала Броварська місцева прокуратура.