Рейвери Little Big перенесли концерт у Києві на березень через воєнний стан

Усі раніше придбані квитки дійсні на нову дату.

Популярна російська рейв-група Little Big перенесла на 24 березня свій концерт в Києві в зв'язку з введенням тимчасової заборони на в'їзд в Україну для громадян РФ (осіб чоловічої статі) віком від 16 до 60 років. Концерт мав відбутися 9 грудня.

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«Даним повідомленням змушені повідомити про перенесення концерту Little Big у Києві на 24 березня 2019 року. Таке рішення прийнято організатором концерту у зв'язку з введенням обмеження проїзду на територію України громадянам Російської Федерації віком від 16 до 60 років», - повідомляє у Facebook квитковий сервіс o-Ticket.com

Зазначається, що обставини перенесення концерту розглядаються організатором як форс-мажорні.

«Повернення грошових коштів за вже продані квитки протягом дії таких форс-мажорних обставин не здійснюється і по завершенню терміну введення обмежень звернення про повернення коштів будуть розглядатися в приватному порядку і в рамках існуючих правил роботи майданчика», - йдеться в повідомленні.

Тим не менш, усі раніше придбані квитки дійсні на нову дату.

Нагадаємо, російські артисти переносять концерти в Україні через воєнний стан. Два грудневих концерти російської рок-групи "Акваріум" перенесли на червень, концерти театру "Квартет И" перенесуть або скасують.