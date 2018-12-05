У Києві затримали та депортували "злодія у законі" Нукрі Гальського (фото)

За даними поліції, громадянин Грузії планував керувати злочинними угрупуваннями та розподілити сфери впливу з іншими кримінальними авторитетами у Києві та області.

У Києві правоохоронці затримали "злодія у законі" Нукрі Гальського.

Як повідомляє відділ комунікації зі ЗМІ поліції Києва, громадянин Грузії планував керувати злочинними угрупуваннями та розподілити сфери впливу з іншими кримінальними авторитетами у столиці та області.

"Зловмисника, який мав заборону на в’їзд на територію України до 2019 року, правоохоронці затримали у Шевченківському районі столиці. Громадянин Грузії, 1987 року народження, на територію України прибув поза пунктом пропуску державного кордону та мав намір контролювати злочинну діяльність у Києві та Київській області", - розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.

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За даними правоохоронців, впродовж трьох тижнів незаконного перебування у столиці Гальський налагоджував зв’язки та планував стати куратором діяльності оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв. Він підтримував зв'язок та зустрічався з представниками злочинного середовища найвищої ланки на так званих "сходках" кримінальних авторитетів.

"Правоохоронці встановили, що затриманого у 2013 році коронували у Туреччині іншими "злодіями у законі". Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності у Російській Федерації та Грузії за злочини, пов’язані з обігом наркотиків та квартирні крадіжки", - додав Крищенко.

Столичні правоохоронці спільно з Державною міграційною службою депортували громадянина Грузії із забороною в’їзду в Україну на 3 роки.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали в Києві злодія в законі, причетного до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.