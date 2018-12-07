На Вінниччині обговорили план розвитку регіону на 2019-2021 роки

Участь у роботі засідання взяли керівники області та міста, районів, об’єднаних територіальних громад, управлінь, установ та організацій та голови депутатських фракцій обласної ради.

На Вінниччині вчора, 6 грудня, в облдержадміністрації відбулася рада регіонального розвитку області, в ході якої обговорили перспективний план розвитку на 2019-2021 роки.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Участь у роботі засідання взяли керівники області та міста, районів, об’єднаних територіальних громад, управлінь, установ та організацій, голови депутатських фракцій обласної ради - всього понад 200 осіб. Раду регіонального розвитку Вінниччини проведено за дорученням Президента України Петра Порошенка.

Підбив підсумки та окреслив перспективи розвитку Вінниччини у 2019-2021 роках голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. Він зазначив, що в рамках підготовки до заходу проведено комплексний аналіз діяльності ОТГ Вінницької області, результати якого засвідчили, що створення об’єднаних територіальних громад – це шлях до успіху та процвітання громади.

В ході засідання відбулось обговорення плану перспективного розвитку регіону у 2019-2021 роках.

«Обговорення та вирішення нагальних питань життєдіяльності громад в рамках підготовки перспективного плану розвитку регіону у 2019-2021 роках – ключовий пріоритет Президента України та Уряду», – підкреслив Валерій Коровій.

Голова обласної державної адміністрації наголосив, що підготовка «Нового перспективного плану розвитку територій Вінницької області на 2019-2021 роки» – головне завдання для керівників усіх рівнів. Для ефективної роботи відповідні засідання Рад регіонального розвитку відбудуться і на місцях, де розглядатимуть конкретні ідеї, проекти та бачення розвитку територій на найближчі три роки.