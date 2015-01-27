В Одеській області «обезголовили» пам'ятник Леніну

Про це повідомляє прес-служба ВО «Свобода».

«За останні дві доби це вже четвертий повалений монумент на Одещині», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня у Красноокнянському районі Одеської області невідомі також знесли пам'ятник Леніну.

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А у звільненому від бойовиків Слов'янську на Донеччині в середині січня вчергове хотіли знести пам'ятник Леніну, що стоїть у центрі міста. Проте зробити це вчергове не вдалося. Натовп з українськими стягами в руках вимагав терміново демонтувати пам'ятник вождеві. Дехто навіть закинув трос на монумент попри те, що під ним стояв дідусь.