В Одеській області «обезголовили» пам'ятник Леніну
17:45, 27 січня 2015Суспільство
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В селі Шабо Одеської області в ніч на 27 січня був "обезголовлений" пам'ятник Володимиру Леніну.
За останні дві доби це вже четвертий повалений монумент / Вікіпедія
Про це повідомляє прес-служба ВО «Свобода».
«За останні дві доби це вже четвертий повалений монумент на Одещині», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку січня у Красноокнянському районі Одеської області невідомі також знесли пам'ятник Леніну.
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А у звільненому від бойовиків Слов'янську на Донеччині в середині січня вчергове хотіли знести пам'ятник Леніну, що стоїть у центрі міста. Проте зробити це вчергове не вдалося. Натовп з українськими стягами в руках вимагав терміново демонтувати пам'ятник вождеві. Дехто навіть закинув трос на монумент попри те, що під ним стояв дідусь.
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