У Харкові батьки "лікували" однорічну доньку пивом

35-річний чоловік з дитиною на руках чинив опір працівникам поліції та наніс тілесні ушкодження правоохоронцям.

У Харкові батьки в нетверезому стані «лікували» однорічну доньку пивом.

Про це у Facebook написала екс-патрульна Ляна Теремкова.

«Дитина плакала на руках у так званого тата, а мама з гордістю розповідала про методи лікування застуди та зниження температури у дочки - пиво! Ось вона мама! «Я давала їй пиво, щоб вона не кричала...» - передала слова горе-матері Теремкова.

У прес-службі поліції Харківської області розповіли, що повідомлення про чоловіка та жінку, які в стані алкогольного сп’яніння знаходяться на вулиці з малолітньою дитиною та поводять себе неадекватно надійшло від від 30-річної перехожої.

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На місце події виїхали патрульні поліцейські. 35-річний чоловік з дитиною на руках став чинити опір працівникам поліції та спричинив тілесні ушкодження правоохоронцям.

Правоохоронці встановили, що дівчинка віком 1 рік та 2 місяці знаходилася на вулиці з матір’ю та її співмешканцем. У відношенні 33-річної жінки складено адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 2 років позбавлення волі.

Як передає місцеве видання Vgorode.ua, на місце приїхали представники ювенальної превенції, які займуться горе-батьками. Для дівчинки патрульні викликали "Швидку допомогу", яка госпіталізувала дитину в 19-у лікарню Харкова.