Український полонений моряк отримує вітання із Днем народження у соцмережах (відео)

Уся світова спільнота, а не лише Україна, докладає зусиль для звільнення та повернення полонених моряків додому.

Військовополонений моряк Михайло Власюк, який перебуває в російському СІЗО, отримує привітання в соцмережах - йому сьогодні виповнилося 34.

Як йдеться в сюжеті ТСН, родичі, друзі та незнайомі люди пишуть теплі слова та бажають Михайлові якнайшвидшого звільнення. Привітали побратима і ВМС України.

Уся світова спільнота, а не лише Україна, докладає зусиль для звільнення та повернення полонених моряків додому, сказано в привітанні.