Український полонений моряк отримує вітання із Днем народження у соцмережах (відео)
18:53, 12 грудня 2018Суспільство
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Уся світова спільнота, а не лише Україна, докладає зусиль для звільнення та повернення полонених моряків додому.
Моряка вітають у соцмережах / скріншот відео ТСН
Військовополонений моряк Михайло Власюк, який перебуває в російському СІЗО, отримує привітання в соцмережах - йому сьогодні виповнилося 34.
Як йдеться в сюжеті ТСН, родичі, друзі та незнайомі люди пишуть теплі слова та бажають Михайлові якнайшвидшого звільнення. Привітали побратима і ВМС України.
Уся світова спільнота, а не лише Україна, докладає зусиль для звільнення та повернення полонених моряків додому, сказано в привітанні.
День народження в СІЗО: військовополонений моряк Михайло Власюк отримує привітання у соцмережах
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