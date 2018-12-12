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Український полонений моряк отримує вітання із Днем народження у соцмережах (відео)

18:53, 12 грудня 2018
Суспільство
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Моряка вітають у соцмережах / скріншот відео ТСН

Військовополонений моряк Михайло Власюк, який перебуває в російському СІЗО, отримує привітання в соцмережах - йому сьогодні виповнилося 34.

Як йдеться в сюжеті ТСН, родичі, друзі та незнайомі люди пишуть теплі слова та бажають Михайлові якнайшвидшого звільнення. Привітали побратима і ВМС України.

Уся світова спільнота, а не лише Україна, докладає зусиль для звільнення та повернення полонених моряків додому, сказано в привітанні.

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Теги: #полонені#моряки