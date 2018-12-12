"Екіпаж виконував мій наказ": командир "Бердянська" вимагає від РФ звільнити полонених моряків (відео)

Як повідомив адвокат Ілля Новіков, Роман Мокряк вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності.

Полонений командир українського катера «Бердянськ» Роман Мокряк вимагає від РФ звільнити екіпаж, оскільки моряки виконували його накази.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ілля Новіков, який захищає Мокряка.

«Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає поводитися з ним і з його екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені.

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Як командир, він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до якоїсь відповідальності», - сказав Новіков.

Як командир, він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до будь-якої відповідальності», - сказав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених заарештував так званий «суд» в Криму, після чого їх відправили до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».