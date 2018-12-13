Ані Лорак "засвітилася" на вечірці російського співака-бізнесмена в Москві (фото)

Співачка з'явилася на заході в блискучих штанях із завищеною талією і прозорій чорній блузі.

Російський співак і бізнесмен Емін Агаларов (EMIN) з нагоди свого 39-річчя влаштував пишну вечірку в одному з московських ресторанів. Привітати артиста прийшла і українка Ані Лорак.

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Співачка з'явилася на заході в блискучих штанях із завищеною талією і прозорій чорній блузі. Свій образ Кароліна доповнила грубими черевиками і сережками. До речі, Ані Лорак може вважатися близьким другом Еміна. Вони часто співають дуетом і отримують спільні нагороди.

Емін Алагаров - не тільки популярний в Росії співак. Відомо, що він з впливової родини, і що у нього успішний бізнес і колишній тесть - президент Азербайджану.

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак разом з дочкою погуляла на дні народження дочки Філіпа Кіркорова. З нагоди 7-річчя Алли-Вікторії артист влаштував пишну вечірку. Свято проходило в стилі відомої книги про Гаррі Поттера.