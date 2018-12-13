Збори резервістів і виробництво зброї: Полторак розповів про підготовку до продовження агресії РФ

За словами міністра, Київ немає жодних намірів щодо початку наступальних дій – як в районі операції Об’єднаних сил, так і на кордоні з Росією.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна серйозно готується до подальшої ескалації поточної агресії з боку Російської Федерації.

Як повідомив Полторак на своїй сторінці у Facebook, про це він сказав під час підсумкової зустрічі із військовими аташе іноземних держав, акредитованих в Україні.

«В останні роки ми провели зборову підготовку приблизно 200 тисяч резервістів – це мотивовані патріоти, які здебільшого мають бойовий досвід та готові за першої потреби стати на захист держави. Ми серйозно готуємося до подальшої ескалації поточної російської агресії», - зазначив міністр.

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Також Полторак наголосив, що Україна має право на самозахист. «У нас немає жодних намірів щодо початку наступальних дій – як в районі операції Об’єднаних сил, так і на кордоні з Росією», - зауважив він.

За словами міністра, Україна вирішуватиме цю ситуацію винятково у політико-дипломатичний спосіб. «Але агресивна політика нинішньої Росії примушує нас бути пильними й невпинно готуватися, значно підвищуючи обороноздатність країни», - підкреслив Полторак.

Він відзначив, що оборонне відомство працює із підприємствами, які формують економіку країни, оборонно-промисловим комплексом задля того, аби налагодити чи прискорити випуск та поставки потрібної військової техніки й озброєнь.

Крім того, Міноборони налагодило співпрацю із обласними штабами оборони, у відомстві створено центр координації поміж органами військового управління та органами виконавчої влади.

Полторак додав, що зараз відбулося багато змін в українському війську, і це не тільки реформи Міністерства оборони та органів військового управління – це нові частини, нова система підготовки та логістики. «А передусім, найголовніше – це люди і ставлення їх до військової служби, той новий рівень довіри солдата до командира, який ми спостерігаємо. Це означає, що перспектива у Збройних сил України однозначно є. Реформу ми не припиняємо, бо це єдиний спосіб для нас утримати ситуацію і створити спроможні Збройні сили», - резюмував міністр.

Як повідомляв УНІАН, після нападу Росії на українські кораблі в районі Керченської протоки з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів.