Це війна - Клімкін прокоментував атаку Росії на українські кораблі

Крім того, міністр анонсував переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Після російської атаки на кораблі українських ВМС, що сталася у неділю, росіяни утримують не лише українських політичних в'язнів, а й військовополонених.

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Про це у бліц-інтерв'ю ЄвроПаравді сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він зазначив, що це важлива зміна, і Україна розраховує на конкретні дії західних партнерів, а не тільки на їхні заяви. "Ми чекаємо, що крім заяв на підтримку України, наші партнери будуть жорстко комунікувати з Росією щодо звільнення наших полонених", - зазначив він.

"Я підкреслю цей термін: у нас тепер є не тільки політв’язні, а саме військовополонені, оскільки це був акт агресії", - сказав Клімкін.

Український міністр повідомив, що буде говорити з президентом Червоного хреста Петером Маурером про те, що вони мають залучатися до цього процесу, зокрема з’ясувати, в якому стані українські бійці, що з ними зараз і допомогти їх звільнити.

"Отже, перше, чого ми чекаємо просто зараз від міжнародних партнерів – це звільнення наших військовополонених. Друге – це звільнення наших суден. Це два перших питання, і вони є ключовими. Крім того, ми будемо піднімати питання збільшення тиску на Російську Федерацію і посилення санкцій", - повідомив Клімкін.

Крім того, міністр анонсував переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Якщо ж говорити про важливі події, на яких можуть відкриватися можливості впливу на РФ – то це, зокрема, саміт G20, який розпочнеться в Буенос-Айресі вже 30 листопада. Ми вже домовляємося з партнерами, щоб вони побудували там чітку лінію комунікації. Є й інші речі та ідеї, про які я не можу говорити в деталях, але зазначу, що йдеться про чорноморську безпеку, про посилення присутності наших партнерів у Чорному морі", - сказав Клімкін.

На уточнююче питання міністр відповів, що мова йде зокрема про НАТО, "але не лише". "Країни я поки назвати не можу. В тому числі йдеться про зростання військової присутності, про ефективніший моніторинг ситуації у Чорному морі, про ефективніший обмін інформацією між Україною та партнерами", - зазначив він.

Крім цього Клімкін підкреслив, що дії Росії вважаються війною. "Безумовно. Ми вважаємо, що це війна", - підкреслив він. "Подивіться, чим вчорашня ситуація відрізняється від усіх попередніх", - зазначив міністр.

"По-перше, протягом доби відбулося декілька актів агресії проти України. Підкреслю, йдеться про кілька актів агресії: не тільки обстріли і захоплення, а й сам таран. За визначенням, запровадженим резолюцією Генасамблеї ООН №3314, це – теж акт агресії, і я сьогодні у Верховній раді також про це буду говорити. По-друге, досі всі акти російської агресії проти України відбувалися на нашій території. Ця агресія відбулася не тільки на нашій території, а й у нейтральних водах – за межами 12-мильної зони від берега. І це також має значення. По-третє, російські військові відкрито застосували зброю проти українських військових, не приховуючи, що стріляли саме вони. І це нова ситуація, це сталося вперше, адже досі вони намагалися щонайменше ховатися", - сказав Клімкін.

За словами Клімкіна, учора Росія перейшла всі теоретично можливі червоні лінії і за цією ситуацією нових червоних ліній вже немає.

Також міністр пояснив, чому окремі заяви могли декого здивувати. "Річ у тім, що наші друзі підготували та узгодили свої заяви ще до того моменту, як відбувся обстріл наших суден і вони були захоплені. Приміром, із Федерікою Могеріні я спілкувався, коли вона була на саміті, тоді був ще ранок. За підсумками цієї розмови вони підготували заяву і її видали. Але так вийшло, що вже після того відбувалися подальші події. Тому не звертайте уваги на те, що там немає жорстких тез – річ у тому, що текст не враховує ключових подій. Далі заяви з ЄС будуть іншими", - висловив упевненість Клімкін.

"Подивіться, для порівняння, що сказала Христя Фріланд – а з нею я розмовляв, коли була 4 ранку. І, відповідно заява Канади була зовсім іншою", - пояснив Клімкін.