Собор УПЦ КП визначився з кандидатом на посаду очільника помісної церкви: ЗМІ назвали ім`я

В той же час, рішення собору не означає, що на об'єднавчому соборі нової української церкви із середовища КП не може бути висунуто іншого кандидата.

Собор Української православної церкви Київського патріархату підтримав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія як кандидата на пост предстоятеля єдиної православної української церкви.

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела в УПЦ КП. Один зі співрозмовників розповів журналістам, що процедура голосування була відкритою.

На соборі зібрались близько 40 архієреєв. 30 із них підтримали кандидатуру митрополита Епіфанія. При цьому 12 архієреїв підтримали митрополита Луцького Михаїла.

Зазначається, що рішення собору УПЦ КП стосовно Епіфанія не означає, що на об'єднавчому соборі нової Української церкви із середовища КП не може бути висунуто іншого кандидата.

Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній, як стверджується, входить до найближчого оточення Філарета. Саме він є фактичною "десницею" Філарета – патріаршим намісником.

Нагадаємо, об'єднавчий собор, на якому повинні створити автокефальну українську православну церкву під егідою Вселенського патріархату, розпочнеться 15 грудня в Києві.

Очікується, що за його підсумками повинні схвалити статут нового церковного об'єднання і вибрати предстоятеля, який вже в січні в Константинополі отримає з рук Вселенського Патріарха Томос про автокефалію.