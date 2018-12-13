Об'єднавчий собор: головні питання, які будуть вирішувати церковні ієрархи

Очікується, що за його підсумками повинні схвалити статут нового церковного об'єднання і вибрати предстоятеля, який потім і отримає томос про автокефалію.

Довгоочікуваний об'єднавчий собор, на якому повинні створити автокефальну українську православну церкву під егідою Вселенського патріархату, розпочнеться 15 грудня в Києві.

Очікується, що за його підсумками повинні схвалити статут нового церковного об'єднання і вибрати предстоятеля, який вже в січні в Константинополі отримає з рук Вселенського Патріарха Варфоломія довгоочікуваний Томос про автокефалію.

Де і коли пройде собор

Собор, тобто зустріч церковних ієрархів, розпочнеться 15 грудня о 13:00 і триватиме два дні. Пройде він у Софійському соборі Києва.

Очолить собор, в якому будуть брати участь три діючих українських церкви, митрополит Франції Еммануїл. Формат зустрічі визначили в Константинополі. Поки що неуточненим залишається питання про те, яким буде голосування - відкритим чи ні. У Філарета підтримують перший варіант, у Варфоломія - другий.

Чи прийдуть ієрархи УПЦ МП на собор

Участь у соборі ієрархів УПЦ МП є одним з ключових моментів для всієї цієї процедури. Напередодні глава УПЦ КП Філарет повідомив, що на соборі очікується лише три або чотири иерарахи Московського патріархату. Архієрейський собор будуть приймати архієреї Київського патріархату - їх більше 40. Дванадцять архієреїв Автокефальної церкви і три або чотири архієреї Московського патріархату. Всі єпископи отримали офіційне запрошення від патріарха Константинопольського Варфоломія. Кожен з них зможе взяти з собою на собор одного священика і одного ченця або мирянина. Також на соборі буде присутній президент Петро Порошенко.

Хто може очолити новостворену помісну церкву

Ще на початку процесу надання автокефалії поширювалася думка про те, що помісну українську церкву може очолити глава УПЦ КП Філарет. Цей варіант здавався практично безальтернативним. Однак 6 грудня Київський патріархат скликав синод, на якому висловив незгоду зі статутом нової церкви, надісланим зі Стамбула. Філарет особисто заявив про свою незгоду з позицією Константинополя. Також фаворитами цих "виборів" ЗМІ називають патріаршого намісника Єпіфанія і митрополита Луцького і Волинського Михаїла - обидва з УПЦ КП. Якщо українські церковники не домовляться на соборі, то Константинополь може висунути на посаду предстоятеля як мінімум дві кандидатури. Серед них виділяють екзарха Константинополя в Києві архієпископа Данила (Зелінського) та архієпископа Іова (Гечу). Крім того, допускається призначення абсолютно нової фігури, яка може бути компромісною для всіх сторін.

Чи дадуть новоствореній помісній церкві томос про автокефалію

До тих пір, поки собор не затвердить всі організаційні моменти, не обере предстоятеля церкви, томос Вселенський патріарх підписувати і вручати не буде.