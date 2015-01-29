Freedom House: в Україні ситуація зі свободами значно краща, ніж в РФ

Про це свідчить доповідь "Свобода у світі 2015" міжнародної правозахисної організації Freedom House.

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Україну у Freedom House визначили як "частково вільну" країну, Росію - як "не вільну". До "частково вільних" у Freedom House також віднесли Мексику, Туреччину, Пакистан, Індонезію, Боснію і Герцеговину, Албанію, Малі. До "не вільних" - Казахстан, Іран, Ірак, Афганістан, Азербайджан, Таджикистан, В'єтнам, Таїланд, Алжир і Єгипет.

У той же час, такі країни, як Китай, Білорусь, Північна Корея, Лаос, Туркменія, Узбекистан, Сирія, Саудівська Аравія, Сомалі, Еритрея, Судан, Південний Судан, Чад, Центральноафриканська Республіка і Куба, Freedom House визначив як "гірші з гірших".

У той же час, серед найбільш вільних країн у Freedom House відзначили США, Канаду, Бразилію, Аргентину, Чилі, ПАР, Австралію, Монголію, Індію, Японію, Південну Корею, Туніс, Ізраїль, Норвегію, Швецію, Фінляндію, Великобританію, Іспанію, Францію, Німеччину, Польщу, Латвію, Литву і ще ряд європейських країн.

Відзначається, що кожну країну правозахисники оцінювали за шкалою від 1 до 7 балів - за рівнем політичних прав і громадянських свобод, де 1 бал - найкращий показник (вільні), а 7 - найгірший (найменш вільні). Так, Росія за всіма показниками отримала 6 балів, Україна - 3 бали.