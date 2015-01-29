Експерти пророкують Донбасу тліючий конфлікт

Такі прогнози експертів Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ) оприлюднив його директор Олег Зарубінський на прес-конференції в УНІАН.

У презентованих матеріалах зазначається, що «протягом року спостерігатиметься подальше посилення тенденцій до самоорганізації суспільства задля подолання проявів екстремізму: марші миру, створення відповідних правозахисних організацій, місцевої самооборони, неформальних спроб протидіяти насильству і беззаконню».

«На окупованій території АР Крим вірогідні загострення міжетнічних конфліктів, зокрема, посилення окупаційного терору щодо кримських татар, ймовірні прояви екстремістів стосовно проукраїнськи налаштованих жителів та їхньої громадянської позиції, продовжиться процес перерозподілу власності, її рейдерські захоплення», - вважають аналітики УІДЕ.

Експерт УІДЕ Руслан Старовойтенко зазначив, що розчарування людьми діями нинішньої влади, відсутність бачення перспектив України - «це є досить небезпечна тенденція, яка буде мати наслідком зростання акцій протесту, невдоволення, які зовнішні чинники використовуватимуть для провокацій, і, в тому числі, й у зоні АТО, і в сусідніх областях, зокрема, в Харківській області».

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Він додав, що існує кілька варіантів розвитку подій в Україні.

«Найкращий для нас варіант - це швидка перемога, але він неймовірний. Менш імовірний - це чергова російська чи «руська весна» і повномасштабна агресія з боку Росії, але ми вважаємо, що таких потужностей Росія не має».

Найімовірнішим сценарієм розвитку подій Старовойтенко вважає продовження конфлікту на Донбасі, який «тлітиме», посилюючись перед якимись подіями в Україні і який використовуватиметься зовнішніми чинниками для примусу України до перемовин.

Він також наголосив, що виборча кампанія, яка планується на осінь 2015 року, з виборів до місцевих рад, загострить ситуацію в Україні. Експерт нагадав, що таке загострення відбувалося перед парламентськими виборами наприкінці 2014 року, яке проявлялося, зокрема, у так званій «сміттєвій люстрації», тобто вкидання політиків у смітники.

Старовойтенко вважає причиною загострення ситуації в Україні і економічну складову, бо у промислових регіонах «посилюються рейдерські захоплення» (підприємств).

Своєю чергою директор УІДЕ Зарубінський додав, що «рейдерство - це є прояв економічного екстремізму». За його словами, у 2014 році рейдерство набуло масових масштабів. Також Зарубінський повідомив, що щорічний перерозподіл власності за допомогою рейдерських захоплень сягає 3 млрд доларів, загалом в Україні працює до 50 рейдерських професійних груп. На його переконання, парламент має ухвалити антирейдерский пакет законів, щоб припинити це явище.

Крім того, Зарубінський повідомив, що Український інститут дослідження екстремізму створено нещодавно, це є неурядова громадська організація науково-дослідницького і просвітницького спрямування.

На сайті УІДЕ зазначено, що місією інституту є утвердження демократичних цінностей, правового суспільства через вплив на формування порядку денного публічної політики, діяльності органів влади, інформаційних каналів, системи освіти.

Головою ГО “Український інститут дослідження екстремізму” є колишній секретар Київради Галина Герега.