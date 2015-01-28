Бойовик з Сахаліну: російська армія на Донбасі воює під прикриттям "ополченців"

Про це розповів житель російського Сахаліну Костянтин Горєлов, який брав участь у бойових діях у складі бандформувань "ДНР", в інтерв'ю місцевому виданню Citysakh.

"Там багато з російської армії, їх не видно, вони тихо і акуратно працюють", - розповів бойовик і додав, що вони воюють "під прикриттям ополченців"

Також він описав свої відчуття на війні.

"Спочатку в шоці був. Питав себе - навіщо сюди приїхав? А потім, коли звик і втягнувся, вже складно відірватися від такої справи", - розповів Горєлов.

Читайте такожРосіянин, який воював за "ЛНР": Бойовиків на Донбас вербували в штабі КПРФБойовик вважає, що бандформування "ДНР" перестали бути "набродом людей, у яких проблеми з законом у Росії", а перетворилися на регулярну армію.

"Протистояння точно не закінчиться поки ополченці повністю Донбас не звільнять. Та й які вже ополченці? У них всіх військові квитки є, у кого по два. Тепер це не набрід з людей, у яких проблеми з законом з Росії. А «регулярна армія». Ну, на вигляд", - заявив Горєлов.

На сторінці Горєлова ВКонтакте опубліковані фото і відео його участі в бойових діях протягом місяця - з 26 грудня 2014 року до середини січня 2015-го.

Згідно з вказаними на сторінці даними, він служив у російській морській піхоті в 2010-2011 роках.