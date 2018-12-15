У Києві підрозділи МВС працюють в посиленому режимі через проведення Об’єднавчого собору – Шкіряк

Загалом залучено близько 4 тис. співробітників поліціі та військовослужбовців Національної гвардії.

У Києві підрозділи Міністерства внутрішніх справ працюють в посиленому режимі через проведення Об’єднавчого собору та Об’єднавчої молитви.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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За його словами, станом на 9.00 на підтримку Об‘єднавчого собору «прибувають тисячі українських вірян». «Підрозділи МВС працюють в посиленому режимі і здійснюють всі необхідні заходи з охорони публічної безпеки, задля захисту прав і свобод мирних громадян. Залучених сил і засобів цілком достатньо, щоб впоратись з будь-якими викликами», - додав Шкіряк.

Він додав, що загалом залучено близько 4 тис. співробітників поліціі та військовослужбовців Національної гвардії.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі у Києві в закритому для преси форматі.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий напередодні заявив, що головним завданням правоохоронців під час проведення Об’єднавчого собору та Об’єднавчої молитви, що проходитиме на Софійській площі, буде забезпечити публічну безпеку та не допустити провокацій.