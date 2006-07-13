Очікується різке зниження температури

Після тривалого періоду спекотної погоди 15 липня у західних, північних та центральних областях України, 16 липня також у східних областях та у південній частині очікується суттєве зниження денної температури повітря до 19-24°, у західних областях до 15-20°, на півдні та сході 16 липня 20-26°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, похолодання супроводжуватиметься грозовими дощами, в окремих районах сильними зливами, градом, шквалами 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат до 25 м/с.

Завтра очікується в Україні мінлива хмарність, у західній половині короткочасні грозові дощі, подекуди град, шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті вдень місцями сильні дощі. На решті території вночі переважно без опадів, вдень місцями невеликі дощі, окремі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, у західних областях 13-18°; вдень 26-31, на сході та півдні до 34°, в Карпатах 17-22°.

15-16 липня очікується різка зміна погоди. Зниження температури вночі 15 липня до 13-18°, 16 липня до 10-15°, вдень до 19-24°, на півдні до 21-26°, у західних областях до 15-20°; на високогір’ї Карпат вночі до 5-10°, вдень до 8-13°; лише 15 липня у південних, східних областях та в Криму вночі 16-21°, вдень 26-31°. Пройдуть грозові дощі, у західних областях, вдень 15 липня та вночі 16 липня в Україні місцями сильні дощі та сильні зливи, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі 15 липня у південній та східній частинах окремі короткочасні дощі, грози). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат до 25 м/с.

17-18 липня утримається нестійка погода. Короткочасні дощі, грози, вночі 17 липня у західних та північних областях місцями сильні дощі. Температура вночі 17 липня 10-16°, у східних областях, в Криму та Приазов’ї 13-18°, вдень у західній половині 18-24°, у східній половині 21-27°.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, подекуди слабкий град. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень близько 30°, по області вночі 17-22°, вдень 26-31°.

15-16 липня - грозові дощі. Вранці та вдень 15 липня та вночі 16 липня місцями сильні дощі, в окремих районах град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 15 липня місцями шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. Температура знизиться вночі 15 липня до 13-18°, 16 липня до 10-15°, вдень до 19-24°.

17-18 липня утримається нестійка погода. Короткочасні дощі, грози, вночі 17 липня місцями сильні дощі. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.