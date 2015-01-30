ДАІ попереджає водіїв про ускладнення погодних умов

Як повідомили УНІАН у прес-служба ДАІ, синоптики очікують у ці дні сильний вітер, дощі та мокрий сніг.

За такої погоди водіям слід бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР, а також допомагати іншим водіям, які потрапили у скрутне становище, нагадують у ДАІ.

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”Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями”, - зазначили автоінспектори.

”Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби. Не будьте байдужим, можливо завтра допомога знадобиться саме вам”, - закликали в ДАІ.