МВС: Колишнього заступника Штепи вбили двома пострілами

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на прес-службу ГУ МВС Донецької області.

Згідно з повідомленням, тіла Кульматицкого і Голоти були знайдені 31 січня біля лісопосадки біля дороги, що веде в Харківську область.

За словами заступника начальника Олександрівського райвідділу міліції Олексія Іващенка, тіла були знайдені за 25 метрів від дороги.

Читайте такожУ Донецькій області знайдено тіла колишнього першого заступника мера Слов'янська та його водія"Експерт зафіксував за 2 вогнепальні поранення у кожного загиблого. Мобільних телефонів при них не було, проте всі цінні речі залишилися на місці", - сказав Іващенко.

Особи вбитих встановили на базі безвісти зниклих.

"Прибувши за нашим дзвінком слов'янські колеги впізнали в одному з чоловіків Володимира Кульматицкого, який був викрадений зі свого будинку 28 січня разом з автомобілем. Другий загиблий - Геннадій Голота, імовірно в день викрадення він перебував разом з Кульматицким", - повідомив Іващенко.

Обидва тіла направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство 2 і більше осіб).

Досудове розслідування проводиться за участю ГУ МВС в області.