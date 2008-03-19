Луценко в Косовому відвідав поранених

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО в ході робочої поїздки до Косового відвідав два госпіталі в місті Приштіна, де наразі перебувають на лікуванні семеро поранених під час обстрілу українців з числа Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, міністр спілкувався з пораненими, цікавився умовами лікування, організації зв‘язку з рідними потерпілих та вручив миротворцям відомчі нагороди й подарунки. Також Ю.ЛУЦЕНКО відвідав місце постійної дислокації СМП МВС України та Спеціального кінологічного підрозділу МВС України в Косово в м. Гниляни. Зокрема, він ознайомився з умовами проживання, матеріально-технічного забезпечення підрозділів.

Як також повідомили у ДЗГ та МД МВС України, на сьогодні одного пораненого в ході інциденту 17 березня вже переправлено до України – після проведеної операції миротворця доставили на батьківщину спецлітаком у супроводі медичного персоналу. Питання репатріації інших поранених наразі вирішується.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця сталося зіткнення противників проголошення незалежності Косового з поліцейськими силами ООН. Серби обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. В результаті цих дій було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.

Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер 17 березня о 22.00 від численних осколкових поранень після проведеної операції.