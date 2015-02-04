Рада прийняла за основу проект закону про заборону будь-яких огорож на пляжах річок і морів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 280 із 324 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону передбачає внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону «Про місцеві державні адміністрації».

У прикінцевих положеннях законопроекту міститься норма про те, що огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об’єктів, підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності законом.

Зокрема, зміни до Водного кодексу України передбачають доповнення ст. 47 положенням, що забороняє обмеження загального водокористування у зв’язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам.

Читайте такожКличко доручив прибрати з київських пляжів несанкціоновану торгівлю та звалища сміттяДо ст. 88 Водного кодексу та до ст. 60 Земельного кодексу пропонується внести положення щодо гарантування громадянам безперешкодного і безоплатного доступу до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжних зон, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, а також про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг, якщо таке право надане юридичним або фізичним особам.

Крім того, ст. 61 та ст. 62 Земельного кодексу пропонується доповнити положеннями про те, що у прибережних захисних смугах не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об’єктів. Також доповнення до вказаних статей передбачають механізм демонтажу таких огорож або інших конструкцій за рахунок їх власників (осіб, що їх встановили). Очікується, що законодавче закріплення такого механізму забезпечить ефективність заборони на влаштування огорож або інших конструкцій.

Зміни до ст. 110 Водного кодексу та до ст. 60 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачають встановлення адміністративної відповідальності за неправомірне обмеження безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування

Зміни до ст. 33 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та до ст. 21 Закону «Про місцеві державні адміністрації» передбачають надання виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевим держаним адміністраціям повноважень із забезпечення безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.