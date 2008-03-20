Ющенко передав питання українців в Іспанії новому міністру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра праці та соціальної політики України Людмилу ДЕНІСОВУ на підписання від імені України Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами.

Про це йдеться в Розпорядженні Президента від 20 березня 2008 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом глава держави скасував своє Розпорядження від 16 листопада 2007 року № 259 «Про уповноваження М.ПАПІЄВА на підписання Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами».