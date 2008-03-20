Ющенко передав питання українців в Іспанії новому міністру
23:03, 20 березня 2008Суспільство
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Хто підпише Угоду про трудових мігрантів
|Міністр праці і соціальної політики України Людмила Денисова
Про це йдеться в Розпорядженні Президента від 20 березня 2008 року, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.
Цим документом глава держави скасував своє Розпорядження від 16 листопада 2007 року № 259 «Про уповноваження М.ПАПІЄВА на підписання Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та упорядкування трудових міграційних потоків між двома державами».
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