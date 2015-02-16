Чернігівська міськрада назвала площу в центрі міста іменем Героїв Небесної Сотні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговій сесії міськради.

З ініціативою про найменування ділянки бульвару у центрі міста на перетині проспектів Перемоги і Миру виступили представники громадськості, їхня ідея знайшла підтримку членів комісії з упорядкування найменувань вулиць Чернігова, а потім і депутатів міської ради.

До сьогодні ділянка бульвару, де свого часу був встановлений пам'ятник Леніну, який громадськість знесла у лютому минулого року, не мала жодної назви.

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Після подій Євромайдану представники громадськості заявляли про необхідність створення на тому місці пам'ятника героям Небесної Сотні та найменування на їхню честь відповідної площі.

Міський голова Олександр Соколов, спілкуючись із журналістами, висловив сподівання, що до облаштування нової площі долучаться архітектори та представники громадськості, буде оголошено відповідний конкурс.

Поки що на площі Героїв Небесної Сотні стоїть гранітний постамент, залишений від пам'ятника Леніну, прикрашений українськими орнаментами і патріотичними віршами, і неподалік від нього – табличка із повідомленням, що там буде встановлено пам'ятник героям Небесної Сотні.

Раніше УНІАН повідомляв, що відтепер 20 лютого щороку відзначатиметься День Героїв Небесної сотні.