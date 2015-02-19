Sport Life Борщагівка введений в експлуатацію!

Sport Life Борщагівка розташований в одному з густонаселених мікрорайонів столиці. На 4 000 фітнес-метрів розмістилось усе, що потрібно для результативних тренувань та релаксу: аквазона, просторий зал, 4 студії для групових програм, SPA-комплекс та дитячий клуб.

Досі на Борщагівці не було повноформатної аквазони з сучасним спортивним басейном належної якості. Але тепер усі місцеві жителі, й не тільки, зможуть ходити, саме ходити, а не їздити, до спортивного басейну на вісім доріжок. Плюс нарешті на Борщагівці з'явився справжній басейн для немовлят з регульованим температурним режимом та мінімальним вмістом хлору у воді. Такий басейн просто необхідний у мікрорайоні, адже плавання у такому віці дає колосальну користь маленькому зростаючому організму.

Компанія Sport Life робить ставку на майбутнє, тому практично в усіх клубах мережі є дитячі фітнес-академії. Ось і у Sport Life Борщагівка розташувався великий дитячий клуб з двома басейнами, навчальним класом, фітнес-студією, ігровою та кіндер-баром. Для діток доступні різні спортивні секції, розвиваючі заняття та аквафітнес. За словами керівництва компанії, на базі клубу регулярно будуть проводитись змагання як клубного, так і міського масштабу. Важливо, щоб українські діти привчались до спорту та зростали здоровими.

У минулому році мережа Sport Life відкрила 8 нових повноформатних фітнес-клубів. Як відзначають американські інвестори, своїх планів з розширення мережі в Україні вони не змінюють. На даний момент у фазі активного будівництва знаходяться клуби у Харкові, Одесі та Запоріжжі. У планах компанії збільшити кількість фітнес-клубів усією країною до 65.