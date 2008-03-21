Гривня занижена щодо долара, але так краще для експортерів

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК виступає проти ревальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

Він підкреслив, що підтримує в цьому питанні позицію Національного банку України. О.ШЛАПАК не погодився з тим, що шляхом ревальвації гривні можна побороти інфляцію. «Якщо ми навіть вважаємо, що наша гривня дещо занижена по відношенню до долара, то ви самі розумієте, що таким чином ми створюємо відповідні преференції для наших експортерів. Для нас це є принципово важливим», - сказав О.ШЛАПАК.

Він вважає, що проводити в таких умовах ревальвацію недоцільно, оскільки це призвело б до ще гірших результатів. Також, на його думку, є і чисто психологічний момент: «коли досить швидкими темпами зростає інфляція, я переконаний, що якорем стабільності для будь-якого підприємця, інвестора залишається курс". "І тому, якщо ми почнемо рухати ще й курс, ми додамо тільки нестабільності і невпевненості», - сказав О.ШЛАПАК, додавши, що це стосується не тільки підприємців, а й приватних осіб, які на сьогоднішній день, спостерігаючи існуючу ситуацію, все більше роблять вклади в гривнях, а не в доларах.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України вважає недоцільною ревальвацію гривні в даний час. Як заявив 18 березня журналістам виконавчий директор НБУ з питань банківського нагляду Олександр КІРЕЄВ: "Ми можемо зміцнити гривню, але у нас і так від’ємне сальдо торгового балансу. Спровокувати ще більший розрив? Але потім чи утримається гривня на 5,05? Я не впевнений. Тому в період економічної невпевненості починати розхитувати дерево - це дуже небезпечне заняття", - сказав він.

О.КІРЕЄВ зазначив, що долар є валютою країни з однією з найсильніших економік світу, а темпи інфляції в Україні істотно вищі, ніж у США, що не дає підстав говорити про зміцнення гривні в даний час.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 квітня 2005 року зміцнив офіційний курс гривні відразу на 14 копійок до 5,0500 UAH/USD і відтоді зберігає його на такому рівні.