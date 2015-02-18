У "Борисполі" показали систему біометричного контролю паспортів (фото)

Як повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби , прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" продемонстрували систему біометричного контролю паспортних документів.

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У заході взяли участь експерти Євросоюзу, представники Міністерства закордонних справ України та Державної міграційної служби.

Була представлена робота інспектора прикордонної служби з використанням повносторінкового зчитувача паспортних документів.

"Цей прилад дозволяє інспектору зчитувати інформацію про власника паспорта з RFID-чіпа (біометричний чіп, на який записано персональні дані людини), з машинозчитуваної зони документа, здійснювати їх зіставлення, а також, при необхідності, дослідити документ в ультрафіолетовому і інфрачервоному світлі", - йдеться в повідомленні.