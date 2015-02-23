На Харківщині поки не планують оголошувати комендантську годину

У Харківській області питання запровадження комендантської години в рамках антитерористичної операції на даний час не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав голова Харківської ОДА Ігор Райнін.

"Щодо комендантської години, то на цю секунду ми цього не розглядаємо”, - підкреслив він.

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Водночас, говорячи про заходи антитерористичної операції в Харкові, голова ОДА зауважив, що більшість із них лежить у рамках слідчо-оперативних дій. За його словами, слідчо-оперативні дії, що проводяться силовиками на території регіону будуть посилені. Крім того, будуть додаткові перевірки автотранспорту, посилене патрулювання вулиць та посилення блокпостів.

Губернатор Харківщини підкреслив, що на цей момент є вже перші результати антитерористичної операції. При цьому він відмовився їх озвучити, зазначивши, що вони ще тривають.

За словами голови ОДА, в середині цього тижня керівництво облуправлінь МВС та СБУ прозвітують про результати антитерористичної операції.

Райнін також наголосив, що в Харківську область вже прибули додаткові спецпідрозділи та батальйони для забезпечення режиму АТО.

“В першу чергу в Харківській області необхідні додаткові засоби, я маю на увазі додатковий правоохоронний ресурс. Відповідні батальйони, зараз не буду їх називати, і спецпідрозділи додатково в Харківську область вже прибули і прибудуть ще. Будуть посилені блокпости, буде проведено розмежування робіт з охорони та оборони кордону, ще ряд структурних моментів буде зроблено”, - сказав керівник області.

За його словами, в області не відмовилися від планів створення ще одного батальйону територіальної оборони.

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“Щодо батальйону територіальної оборони, вважаю, що він необхідний, будемо з Міністерством оборони відпрацьовувати ці питання”, - сказав голова ОДА.

Він також закликав організаторів громадських акцій бути більш відповідальними з огляду на ситуацію в країні та регіоні.

Керівник області також зазначив, що найближчим часом проведе консультації з керівництвом облуправлінь СБУ та МВС і за їх результатами ухвалить рішення щодо необхідності звернення до суду з проханням заборонити масові заходи в регіоні.