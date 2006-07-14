Кличку вдалося дуже вигідно продати труси

Труси Віталія Кличка, в яких він боксував в бою за титул Чемпіона Світу проти Ларі Дональда, пішли з аукціонних торгів в Берліні за 9 тисяч євро.

Початкова ставка лота складала 500 євро. Фартові труси Кличка придбав німецький промисловець, який заплатив за них майже в 20 разів дорожче заявленої на початку ціни – 9 тисяч євро. В ході реалізації всіх лотів було зібрано більше 70 тисяч євро. Всі зібрані під час аукціону кошти підуть на доброчинну програму "Розвиток вуличного футболу", якою опікується ФІФА. Зокрема, на розвиток футбольних майданчиків в країнах, де немає елементарних умов для розвитку спорту, - Південно-східної Азії, Африки, Індії.

Обозреватель