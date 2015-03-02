Уродженка України завоювала титул "Міс Німеччина-2015"
11:36, 02 березня 2015Суспільство
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Німкеня з українським корінням Ольга Хоффман завоювала титул "Міс Німеччина-2015".
За почесний титул змагалися 23 дівчини / spiegel.de
Про це повідомляє ТСН.
Згідно з повідомленням, 23-річна Ольга взяла участь у конкурсі краси і перемогла більше 20-ти суперниць.
Відзначається, що дівчина проживає в Німеччині з 2001 року і має німецьке громадянство. Крім корони, красуня отримала також легковий автомобіль і поїздки в Бразилію, на Кубу і острів Боркум в Північному морі.
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Конкурс "Міс Німеччина" проходить щорічно з 1927 року. За почесний титул змагалися 23 дівчини віком від 18 до 28 років.
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