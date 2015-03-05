Електронні сигарети можуть допомогти у зниженні шкоди від паління – експерт

Про це повідомляє британське видання The Spectator.

Дерек Ях у минулому очолював департамент неінфекційних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), керував ініціативною групою ВООЗ «Світ без тютюну».

За словами вченого, вже проведено кілька досліджень, які доводять, що електронні сигарети є менш шкідливими, ніж звичайні. Але ВООЗ не поспішає визнавати переваги електронних сигарет.

За даними організації Action on Smoking and Health, 38% британських курців впевнені: електронні сигарети допомагають їм кинути курити. Ще 25% зауважили, що завдяки електронним сигаретам вони стали менше палити. Таким чином, якщо ВООЗ не визнає переваг електронних сигарет і буде обстоювати жорстке законодавче регулювання, це може зашкодити курцям переключитися на менш шкідливі електронні сигарети, а отже і врятувати мільйони життів.

Як приклад необґрунтованого і надмірного регулювання товарів, що знижують рівень паління, вчений наводить приклад снюсу – бездимного жувального тютюну, продаж якого заборонений в усіх країнах Євросоюзу, окрім Швеції. Але саме в Швеції рівень паління – найнижчий серед країн ЄС.

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«У Швеції рівень смертності чоловіків через проблеми з палінням в 2,5 рази нижчий, ніж в середньому по країнах Євросоюзу. І одна з причин у тому, що протягом багатьох останніх років місцеве населення віддавало перевагу снюсу, а не звичайним сигаретам. Із зростанням споживання снюсу тютюнопаління різко знизилося. Аналогічна ситуація і в Норвегії: завдяки зростанню споживання снюсу, з 1985 по 2012 р. рівень тютюнопаління знизився на 20%» - навів приклад Дерек Ях.

Слова експерта підтверджують і дані докладу ВООЗ «Смертність, викликана тютюном». У 2012 р. рівень смертності від раку легенів у Швеції складав 87 смертей на 100 тисяч населення (серед чоловіків 60-69 років), у той час як в середньому по Європі – 220 смертей на 100 тис. населення.

Але незважаючи на наявність об’єктивних аргументів, що використання снюсу знижує тютюнопаління і шкоду, пов’язану з палінням, продаж снюсу досі заборонений майже в усіх країна ЄС. І, схоже, що електронним сигаретам та іншим інноваційним технологіям з бездимного споживання нікотину доведеться зіткнутися з таким же консервативним підходом – прогнозує старший віце-президент Vitality Institute Дерек Ях.