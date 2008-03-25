У Києві благодійний фонд прокрутив аферу на півтора мільйона

Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за фактом незаконного ввезення благодійним фондом продуктів харчування під виглядом гуманітарної допомоги на суму понад 1,5 млн. грн.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА, прокуратурою столиці спільно з органами внутрішніх справ виявлено злочинну схему ввезення комерційних вантажів до України без сплати необхідних податків і зборів до бюджету.

Як з’ясувалося, один зі столичних благодійних фондів завозив у великих обсягах продукти харчування (чай, цукерки, молочні продукти тощо) начебто для передачі їх надалі до медичних закладів України.

Працівники медичних установ спростували отримання цієї гуманітарної допомоги. Насправді продукти реалізовувалися в роздрібній мережі продовольчих товарів.

Справу порушено за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).