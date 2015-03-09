У Харкові близько 400 людей прийшли на молебень до річниці з дня народження Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, захід проходить на майданчику біля пам'ятника Кобзарю на вулиці Сумській. Учасники зборів тримають державні прапори, прапори "Правого сектора", полку "Азов", "Східного корпусу", а також плакат з написом "Геть з влади Харкова холуїв Кремля".

Читайте такожДесятки активістів вийшли на вулиці окупованого Сімферополя відсвяткувати день народження Шевченка (фото)Учасники заходу декламують вірші Тараса Шевченка, висловлюють підтримку військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, а також збирають кошти для переселенців і бійців АТО.

Крім цього представники міської влади поклали квіти і вшанували пам'ять Тараса Шевченка. В урочистому заході взяли участь голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін, заступник голови Харківської облради Людмила Давидова, заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, начальник Управління СБУ в Харківській області Олександр Пивовар, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники дипломатичного корпусу, релігійних громад, громадських організацій, студентської та учнівської молоді, йдеться у повідомленні прес-служби Харківської обласної держадміністрації.